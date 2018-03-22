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Правительство обсуждает повышение подоходного налога

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"Новое путинское большинство" и снижение оппозиционности Москвы Характерной особенностью завершившихся выборов стала консолидация вокруг Владимира Путина, то есть увеличение уровня его поддержки сторонниками, а, значит, появление "нового путинского большинства". Примечательно и то, что различия между российскими регионами в итогах выборов заметно "сгладились", а "столичное" голосование стало менее оппозиционным.
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


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Новости
22.03.2018 07:46 Мск (09:46 Екб)
экономика | В России
Правительство обсуждает повышение подоходного налога
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фнс налоги налог деньги рубли (2016) | Фото:

На совещании в Правительстве, посвященном налоговой системе, обсуждалось повышение ставки НДФЛ на 2 процентных пункта до 15% с введением необлагаемого минимума.
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Решение окончательно не принято, предупреждает чиновник, другой говорит, что "консенсус достигнут", пишут "Ведомости".

Минфин к совещанию готовил свои старые предложения – провести два налоговых маневра: для нефтяников (обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ) и для всей экономики (снизить страховые взносы до 22% в обмен на рост НДС до тех же 22%). Маневры пока не поддержаны, говорят оба чиновника. Нужно обсудить завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, сказал Медведев. Также обсуждались введение торгового сбора с оборота (близок к налогу с продаж) и отмена льготной ставки НДС в 10% (распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарства). К 2020 г. потери от этой льготы достигнут 600 млрд руб.

Усиление налогового бремени нужно кабмину для дополнительных доходов бюджета. Напомним, на реализацию послания президента РФ необходимо порядка 1,5% ВВП.

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22.03.2018 07:46 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:46 Екб


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Правительство обсуждает повышение подоходного налога
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