Правительство обсуждает повышение подоходного налога

На совещании в Правительстве, посвященном налоговой системе, обсуждалось повышение ставки НДФЛ на 2 процентных пункта до 15% с введением необлагаемого минимума.

Решение окончательно не принято, предупреждает чиновник, другой говорит, что "консенсус достигнут", пишут "Ведомости".

Минфин к совещанию готовил свои старые предложения – провести два налоговых маневра: для нефтяников (обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ) и для всей экономики (снизить страховые взносы до 22% в обмен на рост НДС до тех же 22%). Маневры пока не поддержаны, говорят оба чиновника. Нужно обсудить завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, сказал Медведев. Также обсуждались введение торгового сбора с оборота (близок к налогу с продаж) и отмена льготной ставки НДС в 10% (распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарства). К 2020 г. потери от этой льготы достигнут 600 млрд руб.

Усиление налогового бремени нужно кабмину для дополнительных доходов бюджета. Напомним, на реализацию послания президента РФ необходимо порядка 1,5% ВВП.