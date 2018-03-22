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от издателя  |  комментариев: 5


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Экс-депутат Госдумы задержан по делу о хищении 2,5 млрд рублей из банка "Петрокоммерц"
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вадим варшавский депутат владелец гк эстар змз (2009) | Фото: www.anadyr.org

Бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский задержан в Москве по подозрению в хищении 2,5 миллиардов рублей из банка "Петрокоммерц". Об этом со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк сообщают РИА Новости.
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По данным полиции, Варшавский совместно с соучастниками разработал план хищения денег из банка.

"Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил", - сообщила Волк.

По имеющимся фактам возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Бывшего депутата задержали, решается вопрос о мере пресечения.

Лицензия ЦБ у банка "Петрокоммерц" была отозвана в 2015 году. Уголовное дело о мошенничестве в отношении неустановленных лиц было возбуждено в мае 2016 года. Согласно версии следствия, "Петрокоммерц" в 2012 году выдал Златоустовскому металлургическому заводу (ЗМЗ), входившему в состав "Эстар" Варшавского, кредит на 2,78 млрд рублей, который так и не возвращен. В декабре 2016 года в рамках этого дела дома Варшавского и в офисе его компании "Эстар" прошли обыски.

Отметим, в 2014 году по факту преднамеренного банкротства ЗМЗ было возбуждено уголовное дело.

Вадим Варшавский был депутатом Госдумы четвертого и пятого созывов (с 2005 по 2011 годы).

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22.03.2018 07:35 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:35 Екб


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Экс-депутат Госдумы задержан по делу о хищении 2,5 млрд рублей из банка "Петрокоммерц"
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