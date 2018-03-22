СКР проверяет информацию о массовой госпитализации детей после отравления газом в подмосковном Волоколамске

Следственный комитет проверяет информацию о массовой госпитализации детей в больницу в результате отравления газом в подмосковном Волоколамске.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 21 марта на полигоне Ядрово произошел выброс свалочного газа: после этого в Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Московской области, сейчас эта информация проверяется.

"В администрации Волоколамского муниципального района и в ГБУЗ "Волоколамская ЦРБ" данные сведения не подтверждают. С целью установления наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 251 УК РФ (загрязнение атмосферы), следственными органами по данному факту организовано проведение проверки", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, обстоятельства произошедшего также выясняет прокуратура.