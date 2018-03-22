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от издателя  |  комментариев: 5


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Новости
22.03.2018 06:05 Мск (08:05 Екб)
экономика | В России
Будущие пенсионеры России потеряли 34 млрд рублей
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пенсия, деньги (2015) | Фото: km.ru

Россияне, которые в 2017 году досрочно сменили пенсионный фонд, потеряли в общей сложности 34 млрд руб. инвестиционного дохода.

Об этом сообщил председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов. Для отдельного гражданина это может означать потерю от 3 до 5 тыс. руб., считают в Национальной ассоциации пенсионных фондов. С 2015 года менять фонд без потери инвестиционного дохода закон разрешает раз в пять лет – если гражданин делает это досрочно, то дохода лишается.

В прошлом году на досрочный перевод пенсионных накоплений было подано 4,89 млн заявлений. В частности, о переводе накоплений из ПФР в негосударственные пенсионные фонды было подано 2,6 млн заявлений, еще 1,96 млн заявлений касались смены одного фонда на другой, 76 тыс. заявлений – перевода средств из фондов в ПФР. Он передаст НПФ 162,9 млрд руб. накоплений граждан, сообщил Дроздов.

В 2016 году потери россиян из-за досрочной смены фонда были меньше: 4,65 млн человек лишились инвестиционного дохода в размере 27,1 млрд руб., оценивал ПФР.

Из-за слабой финансовой грамотности большая часть граждан не осознает риска потери инвестиционного дохода, когда досрочно меняет фонд, говорит советник президента НАПФ Валерий Виноградов, и теперь 34 млрд руб., которые россияне потеряли за 2017 год, уйдут в резерв по обязательному пенсионному страхованию. Из этих средств сейчас идут выплаты правопреемникам умерших пенсионеров, выплаты гражданам, у которых наступили основания для начисления пенсий, а средств на счете недостаточно, а также гражданам, которые превысили срок дожития с момента выхода на пенсию (сейчас это 246 мес.), объяснил Виноградов.

Лишать закоренелых молчунов, т.е. тех, кто после 14 непрерывных лет нахождения в ПФР перевел свои накопления в частный фонд, инвестиционного дохода за несколько лет (не более пяти) – нонсенс, это противоречит духу закона о досрочных переходах, считает гендиректор консалтинговой компании "Пенсионный партнер" Сергей Околеснов: практику нужно прекращать как можно скорей. Сейчас это фактически финансовое наказание для граждан, которые захотели уйти из ПФР в частный, заключает он, пишет газета "Ведомости".

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22.03.2018 06:05 Мск | Денис Линов
08:05 Екб


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Будущие пенсионеры России потеряли 34 млрд рублей
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