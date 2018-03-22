Житель Екатеринбурга зарегистрировал в одной квартире 7 тысяч человек

21 марта в средствах массовой информации появилась информация о том, что житель Екатеринбурга фиктивно прописал в одной своей квартире порядка 7 тыс. человек.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, несмотря на возбуждение органами полиции ещё в декабре 2016 года уголовного дела о незаконной постановке на учёт 57 граждан, за это время по делу количество зарегистрированных в указанной квартире возросло до 6 тыс. 844 человек.

По указанию руководителя следственного управления регионального СК России по данному сообщению СМИ следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга организована доследственная проверка на предмет наличия в действиях должностных лиц миграционного отдела полиции признаков преступления.

В ходе проверки следствием будет тщательно проанализирована ситуация, при которой, несмотря на расследование органами внутренних дел уголовного дела, значительно возросло число зарегистрированных в этой же квартире граждан. Для выяснения всех обстоятельств опросят как владельца квартиры, так и должностных лиц миграционного отдела полиции.