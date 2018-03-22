На трассе Пермь - Екатеринбург произошло смертельное ДТП

Сотрудники ГИБДД Свердловской области выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого один человек погиб и еще трое получили травмы.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, автоавария произошла накануне на 286 км автодороги Пермь - Екатеринбург. По предварительным данным, водитель автомобиль Ниссан-X-Trail, обгоняя попутный грузовой автомобиль, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Рендж-Ровер, который двигался со стороны Перми.

В результате аварии погиб водитель Ниссан. Пассажир этого автомобиля, а также водитель и пассажир Рендж-Ровера получили травмы.

Обстоятельства ДТП выясняются.