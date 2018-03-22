Пьяный певец Витас устроил стрельбу

Российский певец Витас (Виталий Грачев) в нетрезвом состоянии устроил на улице стрельбу.

Как сообщает телеграм-канал 112, "соседи, услышав пальбу, очень испугались и вызвали полицию. Сильно пьяный обладатель пронзительного голоса дверь копам не открыл. Ломали. После звезду транспортировали в отдел, где Витас вновь проявил бунтарский характер и отказался от освидетельствования. Составив административный протокол, полицейские отпустили певца продолжать вечеринку", — говорится в сообщении.

Напомним, несколько лет назад Витас в очередной раз оскандалился. После конфликта со своей знакомой он разбил окно в ее квартире и покинул Россию.