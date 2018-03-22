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"Новое путинское большинство" и снижение оппозиционности Москвы Характерной особенностью завершившихся выборов стала консолидация вокруг Владимира Путина, то есть увеличение уровня его поддержки сторонниками, а, значит, появление "нового путинского большинства". Примечательно и то, что различия между российскими регионами в итогах выборов заметно "сгладились", а "столичное" голосование стало менее оппозиционным.
21.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Вячеслав Тетёкин: Кому нужен "шпионский скандал" в Великобритании? Доказательств причастности России – ноль, а "благородный гнев" хлещет как вода из сточной канавы после ливня. Ощущение такое, что правительству консерваторов срочно нужен крупный международный скандал. Зачем?
21.03.2018
экспертное мнение ;
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Новости
22.03.2018 03:30 Мск (05:30 Екб)
политика | В России | За рубежом
Трамп рассказал, зачем позвонил Путину с поздравлениями
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Трамп, телефон, беседа с Путиным (2017) | Фото: euroradio.fm

Американский президент Дональд Трамп в ответ на критику, которая прозвучала после звонка с поздравлениями президенту России Владимиру Путину с победой на выборах, заявил, что ладить с Россией — "это хорошо, а не плохо".
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"Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. Фейковые медиа сошли с ума, потому что хотели, чтобы я его критиковал. Они неправы! Ладить с Россией и другими — это хорошо, а не плохо", — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Трамп считает, что Россия может "решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ИГ (запрещенная в России террористическая организация), Ираном и даже с грядущей гонкой вооружений. Буш пытался ладить, но ему не хватило "мозгов". Обама и Клинтон пытались, но у них не было энергии или химии. Мир через демонстрацию силы!" — отметил Трамп.

Напомним, спустя сутки после окончательного подсчета голосов российских избирателей на выборах президента РФ американский лидер Дональд Трамп все же позвонил Владимиру Путину и поздравил его с победой, об этом пишет сайт Кремля.

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22.03.2018 03:30 Мск | Денис Линов
05:30 Екб


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"Позвони мне, позвони..." Трамп все-таки поздравил Путина с победой








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Трамп рассказал, зачем позвонил Путину с поздравлениями
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