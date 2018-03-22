Трамп рассказал, зачем позвонил Путину с поздравлениями

Американский президент Дональд Трамп в ответ на критику, которая прозвучала после звонка с поздравлениями президенту России Владимиру Путину с победой на выборах, заявил, что ладить с Россией — "это хорошо, а не плохо".

"Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. Фейковые медиа сошли с ума, потому что хотели, чтобы я его критиковал. Они неправы! Ладить с Россией и другими — это хорошо, а не плохо", — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Трамп считает, что Россия может "решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ИГ (запрещенная в России террористическая организация), Ираном и даже с грядущей гонкой вооружений. Буш пытался ладить, но ему не хватило "мозгов". Обама и Клинтон пытались, но у них не было энергии или химии. Мир через демонстрацию силы!" — отметил Трамп.

Напомним, спустя сутки после окончательного подсчета голосов российских избирателей на выборах президента РФ американский лидер Дональд Трамп все же позвонил Владимиру Путину и поздравил его с победой, об этом пишет сайт Кремля.