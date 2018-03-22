Саркози предъявили обвинение за незаконное финансирование избирательной компании

Судебные власти Франции предъявили бывшему президенту страны Николя Саркози обвинения в нарушениях при финансировании предвыборной кампании.

Как сообщают местные СМИ, речь идет об обвинениях в "пассивной коррупции, незаконном финансировании предвыборной кампании, сокрытии ливийских госсредств". До завершения рассмотрения этого дела экс-президент останется на свободе, под судебным контролем, сообщает "Интерфакс".

Напомним, Саркози задержали 20 марта. Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о якобы передаче ливийским режимом 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.

В 2015 году сообщалось, что Саркози дал показания в суде.