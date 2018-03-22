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21.03.2018
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от издателя  |  комментариев: 5


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Новости
22.03.2018 02:44 Мск (04:44 Екб)
политика | В России
В МИД России прокомментировали информацию о возможном уходе Лаврова с поста
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Департамент информационной политики (2016) | Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Сообщения в СМИ о возможной отставке министра иностранных дел России Сергея Лаврова после президентских выборов являются "фейком".
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"Меня попросили, наверное, 20 российских и зарубежных изданий прокомментировать публикацию RTVI о том, что… "Лавров уже несколько лет говорил о желании покинуть свой пост, объясняя это усталостью. Однако по просьбе Путина он доработал до президентских выборов, рассказали источники издания", — написана на своей странице в Facebook официальный представитель МИДа Мария Захарова.

По словам дипломата, МИД России многократно комментировал сообщения о перестановках в правительстве. "Честно говоря, похоже на какую-то подброшенную дезу. Думаю, эта публикация RTVI — что-то вроде фейка. Возможно, не намеренного, а по недосмотру. Хотя, кто знает", — отметила Захарова.

Ранее телеканал RTVI, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Лавров не войдет в состав нового правительства, так как "устал" от должности министра, которую он занимает с 2004 года. 21 марта Лаврову исполнилось 68 лет. Свой день рождения глава МИД России встретил в Токио, где находился с официальным визитом.

В Кремле также отреагировали на сообщения о возможной отставке министра иностранных дел. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не стоит обращать внимания на спекуляции СМИ на эту тему.

Напомним, после президентских выборов Владимир Путин заявил, что возможные перестановки в правительстве страны начнутся только после инаугурации.

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22.03.2018 02:44 Мск | Денис Линов
04:44 Екб


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В МИД России прокомментировали информацию о возможном уходе Лаврова с поста
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