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"Новое путинское большинство" и снижение оппозиционности Москвы Характерной особенностью завершившихся выборов стала консолидация вокруг Владимира Путина, то есть увеличение уровня его поддержки сторонниками, а, значит, появление "нового путинского большинства". Примечательно и то, что различия между российскими регионами в итогах выборов заметно "сгладились", а "столичное" голосование стало менее оппозиционным.
21.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


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Новости
22.03.2018 01:47 Мск (03:47 Екб)
политика | В России | За рубежом
В МИД РФ разъяснили ситуацию по "делу Скрипаля"
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МИД РФ, Министерство иностранных дел РФ (2014) | Фото:Накануне.RU

Российское министерство иностранных дел опубликовало памятную записку с разъяснением реальной ситуации в "деле Скрипалей".
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В ней излагается российское видение ситуации вокруг инцидента в Солсбери. Как говорится в записке, Москва попросила Лондон "предоставить доступ к данным расследования, в том числе к образцам проб химического вещества, на которое ссылается британское следствие, для изучения специалистами в рамках совместного расследования". Однако власти Британии отказалась от этого и "пошли на нечистоплотную политизацию вопроса", сказано в записке.

В документе также говорится о том, что Россия ожидает от ОЗХО официального детального изложения всего происходящего по "делу Скрипалей". Как отмечается в памятке, Москва заявляет, что не применяла химическое оружие против Великобритании. "Полагаем, что "нападение" на Скрипалей с применением токсичных химикатов следует рассматривать как террористический акт", — говорится на сайте МИД.

В записке говорится, что Россия требует предоставить исчерпывающую информацию о ходе расследования инцидента в Солсбери в отношении российской гражданки (дочь Сергея Скрипаля - прим.ред.).

Внешнеполитическое ведомство России отмечает, что действия стран Запада вокруг сфабрикованного ими "дела Скрипалей" противоречат не только нормам международного права и общепринятой практике межгосударственных отношений, но и просто здравому смыслу. "Мы, разумеется, все это детально фиксируем, и со временем виновные неизбежно понесут наказание", - говорится в документе.

Как ранее сообщалось, британский премьер Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии.

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22.03.2018 01:47 Мск | Денис Линов
03:47 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.03.2018 10:02 Мск
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Ранее 20.03.2018 20:23 Мск
МИД РФ пригласило послов иностранных государств для коллективного обсуждения дела об отравлении Скрипаля








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В МИД РФ разъяснили ситуацию по "делу Скрипаля"
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