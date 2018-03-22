В МИД РФ разъяснили ситуацию по "делу Скрипаля"

Российское министерство иностранных дел опубликовало памятную записку с разъяснением реальной ситуации в "деле Скрипалей".

В ней излагается российское видение ситуации вокруг инцидента в Солсбери. Как говорится в записке, Москва попросила Лондон "предоставить доступ к данным расследования, в том числе к образцам проб химического вещества, на которое ссылается британское следствие, для изучения специалистами в рамках совместного расследования". Однако власти Британии отказалась от этого и "пошли на нечистоплотную политизацию вопроса", сказано в записке.

В документе также говорится о том, что Россия ожидает от ОЗХО официального детального изложения всего происходящего по "делу Скрипалей". Как отмечается в памятке, Москва заявляет, что не применяла химическое оружие против Великобритании. "Полагаем, что "нападение" на Скрипалей с применением токсичных химикатов следует рассматривать как террористический акт", — говорится на сайте МИД.

В записке говорится, что Россия требует предоставить исчерпывающую информацию о ходе расследования инцидента в Солсбери в отношении российской гражданки (дочь Сергея Скрипаля - прим.ред.).

Внешнеполитическое ведомство России отмечает, что действия стран Запада вокруг сфабрикованного ими "дела Скрипалей" противоречат не только нормам международного права и общепринятой практике межгосударственных отношений, но и просто здравому смыслу. "Мы, разумеется, все это детально фиксируем, и со временем виновные неизбежно понесут наказание", - говорится в документе.

Как ранее сообщалось, британский премьер Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии.