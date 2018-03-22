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"Новое путинское большинство" и снижение оппозиционности Москвы Характерной особенностью завершившихся выборов стала консолидация вокруг Владимира Путина, то есть увеличение уровня его поддержки сторонниками, а, значит, появление "нового путинского большинства". Примечательно и то, что различия между российскими регионами в итогах выборов заметно "сгладились", а "столичное" голосование стало менее оппозиционным.
21.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


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21.03.2018
экспертное мнение ;
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Новости
22.03.2018 01:28 Мск (03:28 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
Жители Волоколамска забросали губернатора Воробьева снежками
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Андрей Воробьев (2016) | Фото: Накануне.RU

В интернете появилось видео, на котором видно, как жители Волоколамска закидывают губернатора Московской области Андрея Воробьева снежками.
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Инцидент произошел около здания больницы, куда привезли детей, пострадавших из-за выброса свалочного газа с полигона "Ядрово". На кадрах видно, как Воробьев в сопровождении сотрудников охраны и полицейских проходит сквозь толпу.

При этом с разных сторон в губернатора и его сопровождавших летят снежки, а возмущенные жители выкрикивали ему вслед: "отравили наших детей".

Андрей Воробьев приезжал для встречи с жителями Волоколамска. В здании больницы одна из жительниц города попросила губернатора вывезти детей из города. "Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы отправить в места отдыха максимальное количество детей", — сказал Воробьев. Также он пообещал в ближайшее время закрыть старую часть полигона, а новую — устроить по технологии, которая будет предусматривать отсутствие запаха, сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в ночь на 21 марта на полигоне Ядрово произошел выброс свалочного газа. В Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города.

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22.03.2018 01:28 Мск | Денис Линов
03:28 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.03.2018 16:45 Мск
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Ранее 21.03.2018 16:06 Мск
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Ранее 21.03.2018 14:27 Мск
В больницу Волоколамска обратились 50 детей из разных школ

Ранее 21.03.2018 13:46 Мск
Школьники Волоколамского района могли отравиться газом с полигона "Ядрово"








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Жители Волоколамска забросали губернатора Воробьева снежками
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