Жители Волоколамска забросали губернатора Воробьева снежками

В интернете появилось видео, на котором видно, как жители Волоколамска закидывают губернатора Московской области Андрея Воробьева снежками.

Инцидент произошел около здания больницы, куда привезли детей, пострадавших из-за выброса свалочного газа с полигона "Ядрово". На кадрах видно, как Воробьев в сопровождении сотрудников охраны и полицейских проходит сквозь толпу.

При этом с разных сторон в губернатора и его сопровождавших летят снежки, а возмущенные жители выкрикивали ему вслед: "отравили наших детей".

Андрей Воробьев приезжал для встречи с жителями Волоколамска. В здании больницы одна из жительниц города попросила губернатора вывезти детей из города. "Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы отправить в места отдыха максимальное количество детей", — сказал Воробьев. Также он пообещал в ближайшее время закрыть старую часть полигона, а новую — устроить по технологии, которая будет предусматривать отсутствие запаха, сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в ночь на 21 марта на полигоне Ядрово произошел выброс свалочного газа. В Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города.