Telegram обжаловал в ЕСПЧ штраф за отказ предоставить ключи шифрования

Руководство мессенджера Telegram направило в Европейский суд по правам человека жалобу на штраф за отказ выдать ключи шифрования сообщений ФСБ.

Как сообщил адвокат Павел Чиков, "компания Telegram Messenger направила в Европейский суд по правам человека жалобу на решение Мещанского суда, оштрафовавшего ее на 800 тыс. руб. за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей", сообщает РИА "Новости".

Напомним, 20 марта Верховный суд России отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ о предоставлении ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей.

После чего Роскомнадзор сообщил, что уведомил Telegram о необходимости предоставить органам безопасности информацию, требуемую для декодирования сообщений. Надзорный орган отвел мессенджеру 15 дней на исполнение этого требования.