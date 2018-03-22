Глава СКР взял на контроль проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом в Томской области

Следствие проводит проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Томской области.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СК России Светлана Петренко, в автоаварии погибли водители автотранспортных средств и пострадали дети.

По предварительным данным, 21 марта в районе деревни Елизарьево на автомобильной трассе произошло столкновение рейсового пассажирского автобуса "KIA", который направлялся из Колпашево в Томск, и грузового автомобиля "Shaanxi". В результате столкновения оба водителя скончались на месте, девять пассажиров автобуса в возрасте от 15 до 17 лет доставлены в больницу. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проведение доследственной проверки по данному факту.