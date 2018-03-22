В областной Общественной палате обсудили водоснабжение Нижнего Тагила. Капремонт Черноисточинского гидротехнического узла - под угрозой

В Общественной палате Свердловской области (ОПСО) 21 марта прошли слушания на тему "Модернизация системы водоснабжения и водоотведения города Нижний Тагил посредством концессионного соглашения", передает корреспондент Накануне.RU.

Помимо членов ОПСО во главе с заместителем председателя Владимиром Винницким, в них приняли участие представители регионального правительства на уровне заместителей министров, природоохранной прокуратуры, департамента Росприроднадзора по УрФО, АО "Уральская водная компания", ОАО "Водоканал Свердловской области", общественники. При этом, не было только представителей Нижнего Тагила.

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын, отметив, что концессия для этого уральского города - единственный способ привлечь инвестора, сказал, что отсутствие на слушаниях руководства администрации Нижнего Тагила "вызывает удивление".

"Хочу подчеркнуть, что в соответствии с федеральным законом №131 ["Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"], в границах городских округов организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения и водоотведения является исключительным полномочием муниципального образования", - напомнил Кислицын.

Справедливости ради отметим, что ближе к концу мероприятия появилась письменная информация, направленная мэром "Путинграда" Сергеем Носовым председателю ОПСО Станиславу Набойченко. В документе, датированным 26.02.2018 г., в частности, сказано, что АО "Уральская водная компания" 3 августа прошлого года выступила с инициативой заключения концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения города Нижний Тагил. Главная цель соглашения - глубокая модернизация "водной системы" города и повышение качества и надежности ее функционирования.

В своем письме Носов описал, что в рамках концессии планируется с 2018 по 2032 гг. построить две станции водоподготовки, провести магистральные водоводы и запустить очистные сооружения.

Сразу отметим, что ясности в обсуждаемую тему эта информация не добавила. Да, концессия широко обсуждалась на уровне муниципалитета и регионального руководства. Кроме того, собравшиеся и без нее были знакомы и с комплексным планом мероприятий по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ, подписанного губернатором Свердловской области еще 19 декабря 2016 г. В нем четко прописаны сроки выполнения, источники финансирования, стоимость работ и ответственные исполнители. В этом плане, например, в графе о проведении инженерно-технических изысканий и проектировании мероприятий по реабилитации Черноисточинского пруда предусмотрена сумма в размере 5 млн руб. И эти деньги городу перечислены, правда, одним из условий для их освоения является проведение торгов. Установлен и крайний срок торгов - 30 марта 2018 г. То есть до окончания осталась фактически неделя.

Как пояснил Накануне.RU член ОПСО, председатель правления региональной общественной организации Свердловской области "Экоправо" Андрей Волегов, уложиться в отведенный срок администрация Нижнего Тагила не успеет. А без проведения изысканий под вопросом окажется проведение капитального ремонта Черноисточинского гидротехнического узла, от которого зависит водоснабжение города. И 25 млн руб., выделенные Нижнему Тагилу на эти цели из областного бюджета, также непонятно как будут расходоваться.

Таким образом, похоже, что тагильские власти целиком полагаются на концессию.

В ходе слушаний генеральный директор АО "Уральская водная компания" Сергей Хван уточнил, что концессионное соглашение, которое планируется подписать с администрацией Нижнего Тагила, предусматривает инвестиции примерно в 12,5 млрд руб. На эти деньги будут построены несколько очередей станции водоподготовки, внедрены венгерские мембранные технологии очистки воды, являющиеся одними из передовых в Европе.

Но остается открытым вопрос - смогут ли венгерские технологии выдержать экзамен по очистке воды из Черноисточинского пруда, где "запасы" донных отложений "оцениваются" в миллионы тонн. И, в отличие от реки Дунай, откуда венгры качают воду, содержимое Черноисточинского пруда, помимо химических загрязнений, имеет и биологические, а они будут постоянно забивать дорогостоящие импортные мембранные фильтры.

То есть даже АО "Уральская водная компания" заинтересована в реабилитации Черноисточинского водохранилища, чтобы в дальнейшем работать не с болотной жижей, а с водой.

Однако, суда по позиции, занятой руководством Нижнего Тагила, тема экологии водоема - не первостепенная.

По итогам слушаний планируется принять резолюцию, где этот вопрос будет поднят и, скорее всего, вновь вынесен на широкое обсуждение.