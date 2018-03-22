В областной Общественной палате обсудили водоснабжение Нижнего Тагила. Капремонт Черноисточинского гидротехнического узла - под угрозой

в этот день
22.03.18
10:06
В Екб.12:06
Анна Кузнецова прокомментировала Накануне.RU стрельбу в шадринской школе
Жители Волоколамска забросали губернатора Воробьева снежками
Секретарю Совбеза пожаловались на реорганизацию МЧС
Главное
Ожидаемо. Правительство обсуждает повышение подоходного налога

Тема дня
"Новое путинское большинство" и снижение оппозиционности Москвы Характерной особенностью завершившихся выборов стала консолидация вокруг Владимира Путина, то есть увеличение уровня его поддержки сторонниками, а, значит, появление "нового путинского большинства". Примечательно и то, что различия между российскими регионами в итогах выборов заметно "сгладились", а "столичное" голосование стало менее оппозиционным.
21.03.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Андрей Фурсов о законопроекте Нарусовой: "Советская система и нацизм – это антиподы" Сенатор Людмила Нарусова на волне яркого похода своей дочки в политику головокружения от постоянного внимания журналистов, кажется, совсем потеряла берега – она наезжает на Мединского, грозит заставить Жириновского провериться у психиатров, а "оправдание Сталина" сравнивает с оправданием нацизма, обещая в ближайшее время разродиться законодательными инициативами по этому поводу.
22.03.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Грудинин считает прошедшие выборы "самыми грязными на постсоветском пространстве"
В Николаеве найден застреленным "герой АТО"
Православные активисты пытаются препятствовать отпеванию Олега Табакова
США ввели новые санкции в отношении россиян
Путин "думает" над тем, кто возглавит правительство РФ в его новый президентский срок
Шевченко: Потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей
В Кургане в разгар расследования уголовного дела экс-начальника УФСИН найден мертвым его бывший подчиненный
Отец Литвиненко назвал в эфире Первого канала имя убийцы сына
Голосование
За кого Вы проголосовали на выборах президента РФ?

Сергей Бабурин

Павел Грудинин

Владимир Жириновский

Владимир Путин

Ксения Собчак

Максим Сурайкин

Борис Титов

Григорий Явлинский

Испортил бюллетень

Не ходил на выборы


Результаты 1059

В областной Общественной палате обсудили водоснабжение Нижнего Тагила. Капремонт Черноисточинского гидротехнического узла - под угрозой
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Общественная палата Свердловской области (2018) | Фото: Накануне.RU

В Общественной палате Свердловской области (ОПСО) 21 марта прошли слушания на тему "Модернизация системы водоснабжения и водоотведения города Нижний Тагил посредством концессионного соглашения", передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Помимо членов ОПСО во главе с заместителем председателя Владимиром Винницким, в них приняли участие представители регионального правительства на уровне заместителей министров, природоохранной прокуратуры, департамента Росприроднадзора по УрФО, АО "Уральская водная компания", ОАО "Водоканал Свердловской области", общественники. При этом, не было только представителей Нижнего Тагила.

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын, отметив, что концессия для этого уральского города - единственный способ привлечь инвестора, сказал, что отсутствие на слушаниях руководства администрации Нижнего Тагила "вызывает удивление".

Общественная палата Свердловской области, Кислицын, Волегов, Винницкий, Леонтьев(2018)|Фото: Накануне.RU

"Хочу подчеркнуть, что в соответствии с федеральным законом №131 ["Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"], в границах городских округов организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения и водоотведения является исключительным полномочием муниципального образования", - напомнил Кислицын.

Справедливости ради отметим, что ближе к концу мероприятия появилась письменная информация, направленная мэром "Путинграда" Сергеем Носовым председателю ОПСО Станиславу Набойченко. В документе, датированным 26.02.2018 г., в частности, сказано, что АО "Уральская водная компания" 3 августа прошлого года выступила с инициативой заключения концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения города Нижний Тагил. Главная цель соглашения - глубокая модернизация "водной системы" города и повышение качества и надежности ее функционирования.

В своем письме Носов описал, что в рамках концессии планируется с 2018 по 2032 гг. построить две станции водоподготовки, провести магистральные водоводы и запустить очистные сооружения.

Сразу отметим, что ясности в обсуждаемую тему эта информация не добавила. Да, концессия широко обсуждалась на уровне муниципалитета и регионального руководства. Кроме того, собравшиеся и без нее были знакомы и с комплексным планом мероприятий по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ, подписанного губернатором Свердловской области еще 19 декабря 2016 г. В нем четко прописаны сроки выполнения, источники финансирования, стоимость работ и ответственные исполнители. В этом плане, например, в графе о проведении инженерно-технических изысканий и проектировании мероприятий по реабилитации Черноисточинского пруда предусмотрена сумма в размере 5 млн руб. И эти деньги городу перечислены, правда, одним из условий для их освоения является проведение торгов. Установлен и крайний срок торгов - 30 марта 2018 г. То есть до окончания осталась фактически неделя.

Как пояснил Накануне.RU член ОПСО, председатель правления региональной общественной организации Свердловской области "Экоправо" Андрей Волегов, уложиться в отведенный срок администрация Нижнего Тагила не успеет. А без проведения изысканий под вопросом окажется проведение капитального ремонта Черноисточинского гидротехнического узла, от которого зависит водоснабжение города. И 25 млн руб., выделенные Нижнему Тагилу на эти цели из областного бюджета, также непонятно как будут расходоваться.

Таким образом, похоже, что тагильские власти целиком полагаются на концессию.

В ходе слушаний генеральный директор АО "Уральская водная компания" Сергей Хван уточнил, что концессионное соглашение, которое планируется подписать с администрацией Нижнего Тагила, предусматривает инвестиции примерно в 12,5 млрд руб. На эти деньги будут построены несколько очередей станции водоподготовки, внедрены венгерские мембранные технологии очистки воды, являющиеся одними из передовых в Европе.

Но остается открытым вопрос - смогут ли венгерские технологии выдержать экзамен по очистке воды из Черноисточинского пруда, где "запасы" донных отложений "оцениваются" в миллионы тонн. И, в отличие от реки Дунай, откуда венгры качают воду, содержимое Черноисточинского пруда, помимо химических загрязнений, имеет и биологические, а они будут постоянно забивать дорогостоящие импортные мембранные фильтры.

То есть даже АО "Уральская водная компания" заинтересована в реабилитации Черноисточинского водохранилища, чтобы в дальнейшем работать не с болотной жижей, а с водой.

Однако, суда по позиции, занятой руководством Нижнего Тагила, тема экологии водоема - не первостепенная.

По итогам слушаний планируется принять резолюцию, где этот вопрос будет поднят и, скорее всего, вновь вынесен на широкое обсуждение.

Черноисточинский пруд(2017)|Фото: facebook.com/Андрей Волегов

Другие новости по темам: Общественная Палата, Нижний Тагил, модернизация водоснабжения, концессия
22.03.2018 10:06 Мск | Андрей Яловец
12:06 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.03.2018 15:07 Мск
"Путинград" получит чистую воду. Путин пообещал








Добавить комментарий:

В областной Общественной палате обсудили водоснабжение Нижнего Тагила. Капремонт Черноисточинского гидротехнического узла - под угрозой
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+