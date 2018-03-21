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от издателя  |  комментариев: 5


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Новости
21.03.2018 20:27 Мск (22:27 Екб)
политика | В России
В Госдуме РФ не нашли нарушений в поведении Слуцкого
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Леонид Слуцкий, комитет по делам СНГ Госдумы (2014) | Фото:Накануне.RU

Комиссия Госдумы РФ по этике не нашла доказательств сексуальных домогательств со стороны главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Об этом сообщил глава комиссии Отари Аршба по итогам рассмотрения жалобы на парламентария двух журналисток.
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Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого месяца корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, во время эфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским заявила, что депутат якобы "пристаёт к девушкам-журналисткам". Слуцкий, в свою очередь назвал обвинения в его адрес "дешёвой провокацией".

Ранее стало известно, что думская комиссия по этике намерена изучить жалобы на депутата на текущей неделе.

"Считаем, что комиссия не находит поведенческих нарушений у господина Слуцкого", — цитирует РБК Аршбу, который также отметил, что "комиссия не наделена полномочиями по исследованию и экспертным оценкам каких-то аудиозаписей". При этом он посоветовал пожаловавшимся на парламентария журналисткам обратиться в правоохранительные органы.

Аршба рассказал, что переданную журналисткой, корреспондентом Русской службы BBC Фаридой Рустамовой запись была получена "сегодня только в печатном виде". По мнению отдельных членов комиссии по этике, обнародование записей во время избирательной кампании могло быть связано с желанием "повлиять" на них. Сам Слуцкий, по словам Аршбы, пояснил в ходе заседания, что обвинения в его адрес во время президентской кампании связаны с тем, что он "занимался приглашением наблюдателей".

В свою очередь, Рустамова, комментируя вердикт думской комиссии, заявила, что "не ожидала другого решения" и выразила уверенность в том, что жалобы вообще не изучались в нижней палате парламента.

"Депутаты поделились с нами своими взглядами на жизнь и мораль", — отметила журналистка.

Не удивлённой решением комиссии оказалась и продюсер "Дождя" Дарья Жук.

"Видимо, они (комиссия, — прим.) его (решение, — прим.) заранее знали", — сказала она РБК.

Другие новости по темам: Госдума РФ, Леонид Слуцкий, домогательства, Фарида Рустамова, Дарья Жук, журналистки
21.03.2018 20:27 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
22:27 Екб


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В Госдуме РФ не нашли нарушений в поведении Слуцкого
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