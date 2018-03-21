На учениях в Белгородской области при взрыве гранаты погиб офицер

В Белгородской области на военных учениях погиб офицер, заслонивший собой солдата от взрыва случайно упавшей боевой гранаты.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, инцидент произошёл вчера, 20 марта на полигоне, где солдаты-срочники выполняли упражнение по метанию боевых гранат из окопа.



"При выполнении упражнения военнослужащий срочной службы, выдернув предохранительную чеку, выронил гранату. Офицер оттолкнул растерявшегося солдата и прикрыл его своим телом", — говорится в сообщении.

В результате полученных тяжёлых ранений офицер в скором времени скончался. Командование представило погибшего к государственной награде. В свою очередь, сам солдат не пострадал.