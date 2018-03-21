Порошенко подписал указ о проверке россиян перед визитом на Украину

в этот день
21.03.18
19:36
В Екб.21:36
ЦБ ввел временную администрацию в банке однокурсника Путина
"Колумбайн" по-шадрински. Ученица расстреляла одноклассников
Секретарю Совбеза пожаловались на реорганизацию МЧС
Главное
Школьники Волоколамского района могли отравиться газом с полигона "Ядрово"

Тема дня
"Новое путинское большинство" и снижение оппозиционности Москвы Характерной особенностью завершившихся выборов стала консолидация вокруг Владимира Путина, то есть увеличение уровня его поддержки сторонниками, а, значит, появление "нового путинского большинства". Примечательно и то, что различия между российскими регионами в итогах выборов заметно "сгладились", а "столичное" голосование стало менее оппозиционным.
21.03.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Вячеслав Тетёкин: Кому нужен "шпионский скандал" в Великобритании? Доказательств причастности России – ноль, а "благородный гнев" хлещет как вода из сточной канавы после ливня. Ощущение такое, что правительству консерваторов срочно нужен крупный международный скандал. Зачем?
21.03.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Грудинин считает прошедшие выборы "самыми грязными на постсоветском пространстве"
В Николаеве найден застреленным "герой АТО"
Православные активисты пытаются препятствовать отпеванию Олега Табакова
США ввели новые санкции в отношении россиян
Шевченко: Потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей
Путин "думает" над тем, кто возглавит правительство РФ в его новый президентский срок
Путин после голосования рассказал, трудный ли был выбор
В Кургане в разгар расследования уголовного дела экс-начальника УФСИН найден мертвым его бывший подчиненный
Голосование
За кого Вы проголосовали на выборах президента РФ?

Сергей Бабурин

Павел Грудинин

Владимир Жириновский

Владимир Путин

Ксения Собчак

Максим Сурайкин

Борис Титов

Григорий Явлинский

Испортил бюллетень

Не ходил на выборы


Результаты 1007



Новости
21.03.2018 18:24 Мск (20:24 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Порошенко подписал указ о проверке россиян перед визитом на Украину
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Петр Порошенко (2015) | Фото: www.depo.ua

Украинский президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО Украины от 1 марта, предусматривающее предварительную проверку оснований для въезда россиян на Украину. Соответствующий указ он подписал 21 марта.
Читайте также:

Украинскому правительству поручено утвердить план мероприятий на 2018-2021 гг. по миграционной политике, "предусмотрев введение в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации и лиц без гражданства из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда на Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину".

Кабмин в месячный срок должен разработать и вынести на рассмотрение парламента соответствующие изменения в законы. В двухмесячный срок также должен быть утвержден порядок регистрации иностранцев в пунктах пропуска и порядок внесения данных в реестр.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в июне 2017 года МИД Украины заявил, что пускать россиян будут только после предварительного оповещения. С 1 января для граждан России вступил в силу биометрический контроль при въезде на Украину.

Другие новости по темам: Украина, россияне
21.03.2018 18:24 Мск | Евгений Чернышёв
20:24 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Порошенко подписал указ о проверке россиян перед визитом на Украину
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+