Порошенко подписал указ о проверке россиян перед визитом на Украину

Украинский президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО Украины от 1 марта, предусматривающее предварительную проверку оснований для въезда россиян на Украину. Соответствующий указ он подписал 21 марта.

Украинскому правительству поручено утвердить план мероприятий на 2018-2021 гг. по миграционной политике, "предусмотрев введение в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации и лиц без гражданства из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда на Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину".

Кабмин в месячный срок должен разработать и вынести на рассмотрение парламента соответствующие изменения в законы. В двухмесячный срок также должен быть утвержден порядок регистрации иностранцев в пунктах пропуска и порядок внесения данных в реестр.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в июне 2017 года МИД Украины заявил, что пускать россиян будут только после предварительного оповещения. С 1 января для граждан России вступил в силу биометрический контроль при въезде на Украину.