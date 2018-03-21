Госдума отклонила законопроект о восстановлении госконтроля над Центробанком

Депутаты Госдумы РФ в ходе состоявшегося сегодня, 21 марта, пленарного заседания рассмотрели в первом чтении законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации".

В качестве докладчика выступил депутат от фракции ЛДПР Сергей Катасонов.

"Дело в том, что мы не только теоретически можем говорить о нашем отставании от европейских стран, — сказал парламентарий в начале своего выступления. — Мы уже можем на себе можем оценить этот эксперимент. Имеются в виду годы, когда у нас в стране был явный подъём вливаний в экономику. В 1990-е годы инфляция была на уровне 36%, а в 2010-е — всего 10%. То есть динамика при увеличении массы стабилизировалась, но при этом всё равно был рост доходов населения, рост экономики".

Катасонов подчеркнул, что инфляция и её сдерживание как критерий оценки деятельности Центробанка — это всего лишь "индикатор, который в настоящий момент очень удобен".

"Завтра будет другой удобен индикатор, например, курс доллара — будут говорить, мол, какой прекрасный курс. Сегодня же мы о курсе молчим", — отметил он.

Депутат добавил, что коррекция прироста ВВП "не должна быть стихийной, прыгая в течение месяца от 80 до 60%".

"Такая динамика может быть за несколько лет. ЦБ должен сглаживать эти колебания, формируя эту политику и переходя при этом к реальному курсу. А он самоустранился", — подчеркнул Катасонов.

Далее выступал депутат от фракции "Единая Россия" Дмитрий Ламейкин, который прежде всего акцентировал внимание на "совершенно не новый ряд тезисов" законопроекта о Центробанке.

"Например, защита обеспечения устойчивости рубля — это на сегодняшний день основная функция Банка России, которую он, собственно, осуществляет, и, как мы видим за последнее время, довольно-таки успешно, без поддержки других органов власти, не оглядываясь на нефтяные цены", — отметил он.

Комментируя другое предложение проекта закона, касающееся целей перед Банком России по поддержанию баланса между интересами банковской системы и общенациональными интересами, Ламейкин подчеркнул, что ЦБ "является в принципе общенациональным институтом", одной из ключевых задач которого является "защита национальных интересов".

"Кроме того, законопроект предлагает установить процентные ставки по операциям Центробанка совместно с правительством, а также совместно с ним управлять золотовалютными резервами Банка России, — продолжил парламентарий. — Также предлагается введение подотчётности наряду с Госдумой президенту РФ".

По словам Ламейкина, правительство РФ, "несмотря на открывающиеся перед ним расширенные возможности" в случае принятия данного законопроекта, не поддержало его ввиду "противоречия его тезисов основным тезисам, закреплённым в Конституции РФ".

"Поэтому фракция "Единая Россия" предлагает голосовать против принятия данного законопроекта", — заключил депутат.

Депутат от фракции "КПРФ" Владимир Бортко в своём кратком комментарии, подчеркнул, что целью Центробанка является "не только поддержка рубля, но и развитие экономики", которое "падает вниз".

"Я не услышал ни одного аргумента, касающегося этой формулы. А это ведь самое главное, и больше ничего не имеет смысла", — подчеркнул он.

Коллега Бортко по фракции Николай Коломейцев в начале своего выступления подчеркнул "фундаментальный характер" законопроекта о Банке России.

"Если посмотреть на причины нашего затяжного кризиса, то любой мало-мальски понимающий в экономике скажет, что главная причина заключается в неадекватности кредитно-денежной финансовой политики государства, — отметил он. — На сегодняшний день у нас парадокс: население четвёртый год подряд теряет доходы, а банки живут в шоколаде".

Другой парадокс, по словам Коломейцева, состоит в "колоссальной закредитованности населения", а также "произволе микрофинансовых и страховых организаций".

"Страховое дело у нас в стране находится практически в зачаточном состоянии, поскольку решает не функцию страхования, а функцию обогащения, — подчеркнул парламентарий. — Кроме того, есть целая группа нобелевских лауреатов, которые были премированы именно на стезе кредитно-денежной финансовой политики, и они утверждают, что таргетирование инфляции не может быть самоцелью государства. По их мнению, если государство вкладывает деньги в инфраструктуру, индексирует пенсии, зарплаты и социальные выплаты, то инфляция, даже в 10-15%, в краткосрочном периоде 35 лет не страшна, она будет нивелирована при появлении новых рабочих мест".

По словам Коломейцева, фракция КПРФ считает первой задачей "восстановление целей для Банка России".

"Более двадцати ведущих центробанка мира первой задачей имеют рост экономики, а второй — поддержание собственной валюты, занятости и инфляции, — отметил депутат. — А у нас ЦБ по закону не подчиняется никому, это не государственный банк. Поэтому мы считаем необходимым восстановление контроля над Центробанком. Не бывает банковской системы, независимой от жизни страны".

Ему возразил представитель фракции "Справедливая Россия" Анатолий Аксаков, который назвал тезис о неподконтрольности Банка России государству "спекуляцией".

"ЦБ работает в соответствии с российской Конституцией, его председатель предлагается президентом и утверждается Госдумой, — отметил он. — В финансовом совете Центробанка есть представители Госдумы, там же есть представители правительства и Совета Федерации. Мы с вами буквально через два месяца здесь, в этом зале, будем рассматривать отчёт ЦБ, причём как раз по нашему решению Банк России изменил порядок отчёта, и в этом году будет отчёт не о его деятельности за прошедший период, а о том, как Банк России выполнял свои целевые назначения, прописанные в законе".

Затем депутат напомнил о достигнутых Центробанком задачах, касающихся обеспечения низкой инфляции, обеспечения стабильности национальной валюты и обеспечения финансовой стабильности. Кроме того, Аксаков напомнил о словах президента России Владимира Путина о том, что "ЦБ должен создавать условия для экономического роста, а не напрямую отвечать за него".

"За последнее должно отвечать правительство, — подчеркнул справедливоросс. — Если за всё будет отвечать Центробанк, то какие задачи будут стоять перед кабмином? У каждой ветви должны быть свои задачи и цели".

Наконец, Аксаков предложил во время предстоящего отчёта ЦБ поставить вопрос о том, "какие условия Банк России создавал для того, чтобы обеспечить экономический рост".

Содокладчик Катасонова зампред думского Комитета по финансовому рынку Юрий Олейников, выступая с заключительным словом, отметил, что доклад "был направлен прежде всего на оценку предлагаемых внесённым законопроектом мер и формулировок", большинство которых, по мнению инициаторов его рассмотрения, являются "избыточными и нарушают требования целого ряда законов".

"Предлагая подобные изменения и дополнения в деятельности Центробанка, необходимо представить комплекс предложений, которые затрагивали бы и закон о ЦБ, и Конституцию, и т.д. Мы по-прежнему предлагаем отклонить этот законопроект в первом чтении", — заключил Олейников.

По результатам голосования по внесённому законопроекту думское большинство высказалось за его отклонение в первом чтении.