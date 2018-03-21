Депутаты "Справедливой России" на заседании в Госдуме предложили КПРФ и ЛДПР объединиться

"Справедливая Россия" на заседании Госдумы выступила с политическим предложением по объединению оппозиционных парламентских партий. Такое политическое заявление было озвучено в рамках фракционных выступлений, сообщил депутат ГД Дмитрий Ионин на своей странице в фейсбуке.

По его словам, "СР", КПРФ и ЛДПР в Госдуме давно демонстрируют потенциал для объединения. "По многим вопросам мы голосуем одинаково, особенно по вопросам, против которых выступает большинство из "Единой России". Каждая из партий в разное время вносила схожие законы о прогрессивной шкале налогообложения, Детях Войны, пенсионной реформе и многом другом", - написал парламентарий.

Так, по мнению справедливоросов, партии могут объединится "в рамках контроля за исполнением вопросов внутренней политики, по которым мы пересекаемся с пунктами послания Президента России Федеральному Собранию".

"Объединение в единую левоцентристскую коалицию позволит объединить усилия для создания реальной альтернативы "Единой России". Как минимум, необходимо вернуться к практике блоков и объединиться к следующим крупным выборам в регионах и выборам в следующую Госдуму", - отметил Ионин. Идеальным решением с точки зрения "СР" может быть создание на базе трех парламентских партий, а также ряда непарламентских сил, единой партии "на левой, социал-демократической платформе".

По словам депутата, начался процесс межпартийных консультаций по этому вопросу.