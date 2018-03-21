Прокуратура проведет проверку по факту отравления граждан в Волоколамске

Прокуратура Московской области проведет проверку по фактам отравлений граждан в Волоколамске. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам отравлений граждан в Волоколамске", - говорится в сообщении.

Ход проверки будет контролировать центральный аппарат ведомства.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что почти 40 детей пострадали в результате распыления баллончика с газом в школе в подмосковном Волоколамске.

Однако волоколамские активисты связали недомогание детей с выбросом газа на полигоне "Ядрово": сообщалось, что с утра в городе стоит особенно неприятный запах от полигона.

Как сообщало Накануне.RU, позже в администрации Волоколамского района Подмосковья подтвердили выброс газа в "Ядрово".

В свою очередь Роспотребнадзор не выявил превышений нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе в Волоколамске.