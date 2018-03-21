Правительство проиндексирует утильсбор с 1 апреля 2018 года

Правительство РФ проиндексирует утилизационный сбор на легковые и грузовые автомобили с 1 апреля 2018 года. Соответствующее постановление опубликовано кабмином, передает ТАСС.

"Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 года", - говорится в документе.

Так, на некоторые виды "легковушек" рост сбора достигнет 90%. В частности речь идет о новых авто с объемом двигателя от 1 л. до 2 л. - утильсбор здесь вырастет до 84 тыс. рублей (рост коэффициента с 2,21 до 4,2), для автомобилей объемом двигателя свыше 2 л. до 3 л. сбор также увеличится на 90% - до 126 тыс. рублей (рост коэффициента с 4,22 до 6,3).