"Почему педагоги не приняли меры?" Анна Кузнецова прокомментировала Накануне.RU стрельбу в шадринской школе

Уполномоченный при gрезиденте России по правам ребенка Анна Кузнецова 22 марта едет в Шадринск для того, чтобы разобраться в обстоятельствах инцидента со стрельбой в городской школе №15, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению Кузнецовой, это уже не первая подобная трагедия за последние месяцы. Омбудсмен говорит, что после многочисленных обсуждений по профилактике и предотвращению таких происшествий верные выводы, видимо, так и не были сделаны.

"Безусловно, мы будем разбираться в деталях ситуации. Возникают вопросы, почему пневматическое оружие находилось в зоне доступа ребенка, как девочка пронесла пистолет в школу, и почему педагогический коллектив не обратил внимание, не принял соответствующие меры. Когда будет осуществлен должный контроль, за исполнением разработанных мер, так и тех, которые еще будут приняты, тогда мы сможем увидеть изменение ситуации в лучшую сторону", - сообщила Накануне.RU Анна Кузнецова.

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 21 марта в Шадринске в школе №15 13-летняя школьница устроила стрельбу по своим одноклассникам из пневматического пистолета. Пострадали семь детей, у одного из них - травма головы, его из школы увезли на "скорой", сейчас ребенок находится дома. Стрелявшую задержали.