"Неделями стоят ящики с дохлыми курицами". Прокуратура проверит Среднеуральскую птицефабрику

Прокуратура Свердловской области организовала проверку по сообщениям СМИ о том, что на Среднеуральской птицефабрике якобы сливают неизвестные отходы в водоем.

Жители города активно стали обсуждать эту ситуацию вчера вечером в соцсети "ВКонтакте" - в сообществе "Инцидент Екатеринбург". Анонимный подписчик прислал видео с подписью "проблемы на птицефабрике". Также в описании к ролику сказано, что на Среднеуральской птицефабрике "неделями стоят ящики, набитые дохлой курицей".

"Их не сжигают. Они соседствуют с готовым фаршем, стоят у цехов. К продукции у фабрики тоже наплевательское отношение. Мясо держат в грязных цехах, рядом с тряпками и грязной тарой. Часто фарш оставляют прямо в помойных лужах", - цитирует слова автора сообщество "Инцидент Екатеринбург".

Как рассказала Накануне.RU пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова, специалисты уже сегодня организовали проверку по сообщениям СМИ. Они выяснят, было ли нарушено птицефабрикой природоохранное законодательство. А также проверят, как именно проходит утилизация отходов предприятия. По результатам проверки, в случае обнаружения нарушений, будут приняты соответствующие меры реагирования.

Напомним, что в 2017 году прокуратура уже проводила проверку на этой птицефабрике, тогда надзорное ведомство обнаружило нарушения и возбудило несколько административных дел.