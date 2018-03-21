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"Новое путинское большинство" и снижение оппозиционности Москвы Характерной особенностью завершившихся выборов стала консолидация вокруг Владимира Путина, то есть увеличение уровня его поддержки сторонниками, а, значит, появление "нового путинского большинства". Примечательно и то, что различия между российскими регионами в итогах выборов заметно "сгладились", а "столичное" голосование стало менее оппозиционным.
21.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Вячеслав Тетёкин: Кому нужен "шпионский скандал" в Великобритании? Доказательств причастности России – ноль, а "благородный гнев" хлещет как вода из сточной канавы после ливня. Ощущение такое, что правительству консерваторов срочно нужен крупный международный скандал. Зачем?
21.03.2018
экспертное мнение ;
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Новости
21.03.2018 16:31 Мск (18:31 Екб)
политика | За рубежом
Южная Корея намерена собрать трёхсторонний саммит с КНДР и США
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Корейский полуостров, Северная Корея, КНДР, Южная Корея, Республика Корея (2017) | Фото: news-front.info

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин допустил возможность проведения трёхстороннего саммита РК, КНДР и США после межкорейского саммита. Переговоры Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына намечены на следующий месяц, а встреча северокорейского лидера с американским президентом должна состояться до конца мая.
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Для подготовки предстоящих мероприятий Сеул предложила Пхеньяну провести переговоры на высоком уровне в Пханмунчжоме на линии разграничения. В её ходе будут обсуждаться детали встречи между двумя лидерами. Делегацию возглавит министр объединения Чо Мен Гюн.

Южнокорейские СМИ сообщают, что темой предстоящего саммита помимо ядерного разоружения Севера может стать заключение мирного договора. После окончания Корейской войны до сих пор действует только режим перемирия. Было бы символичным провести обе этих встречи в Пханмунчжоме, где было подписано перемирие 1953 г.

Трёхсторонний саммит в случае своего успеха сможет воскресить многосторонний формат по урегулированию Корейского кризиса.

Кроме того, судя по сообщениям The Korea Herald, обсуждается возможность трёхстороннего саммита Мун Чжэ Ина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Другие новости по темам: Южная Коря, США, КНДР, саммит
21.03.2018 16:31 Мск | информационная служба Накануне.RU
18:31 Екб


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Южная Корея намерена собрать трёхсторонний саммит с КНДР и США
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