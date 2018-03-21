Южная Корея намерена собрать трёхсторонний саммит с КНДР и США

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин допустил возможность проведения трёхстороннего саммита РК, КНДР и США после межкорейского саммита. Переговоры Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына намечены на следующий месяц, а встреча северокорейского лидера с американским президентом должна состояться до конца мая.

Для подготовки предстоящих мероприятий Сеул предложила Пхеньяну провести переговоры на высоком уровне в Пханмунчжоме на линии разграничения. В её ходе будут обсуждаться детали встречи между двумя лидерами. Делегацию возглавит министр объединения Чо Мен Гюн.

Южнокорейские СМИ сообщают, что темой предстоящего саммита помимо ядерного разоружения Севера может стать заключение мирного договора. После окончания Корейской войны до сих пор действует только режим перемирия. Было бы символичным провести обе этих встречи в Пханмунчжоме, где было подписано перемирие 1953 г.

Трёхсторонний саммит в случае своего успеха сможет воскресить многосторонний формат по урегулированию Корейского кризиса.

Кроме того, судя по сообщениям The Korea Herald, обсуждается возможность трёхстороннего саммита Мун Чжэ Ина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.