Секретарь Совбеза РФ проверил компанию, которая хочет устроить взрыв в Екатеринбурге

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на второй день рабочего визита на Средний Урал ознакомился с деятельностью Уральской горно-металлургической компании (УГМК), а именно посетил АО "Уралэлектромедь" - головного предприятие, которое замыкает цепочку производства меди, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Совета безопасности РФ.

Патрушев посетил и другие предприятия Среднего Урала. Обсуждение проблематики импортозамещения прошло в ходе посещения в Верхней Пышме завода "Уральские локомотивы", который является высокотехнологической производственной площадкой по выпуску тягового и моторовагонного подвижного состава. В Екатеринбурге на ОАО "Новатор", входящем в состав концерна ПВО "Алмаз-Антей", секретарь Совбеза познакомился с ходом разработки новой ракетной техники различного назначения.

Отметим, что именно УГМК занимается демонтажем екатеринбургской телебашни, на месте которой должна появиться ещё одна ледовая арена, проекта которой ещё даже нет, на фоне визита Патрушева стало известно, что управление госохраны Свердловской области не будет вносить недостроенную телебашню в реестр объектов культурного наследия. Власти заявляли, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ по футболу.

Башню взорвут уже 24 марта. В утреннее время будет приостановлена работа близлежащих станций метро, в находящемся неподалеку цирке на эту дату не продают билеты на представления.