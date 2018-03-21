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"Новое путинское большинство" и снижение оппозиционности Москвы Характерной особенностью завершившихся выборов стала консолидация вокруг Владимира Путина, то есть увеличение уровня его поддержки сторонниками, а, значит, появление "нового путинского большинства". Примечательно и то, что различия между российскими регионами в итогах выборов заметно "сгладились", а "столичное" голосование стало менее оппозиционным.
21.03.2018
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
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Вячеслав Тетёкин: Кому нужен "шпионский скандал" в Великобритании? Доказательств причастности России – ноль, а "благородный гнев" хлещет как вода из сточной канавы после ливня. Ощущение такое, что правительству консерваторов срочно нужен крупный международный скандал. Зачем?
21.03.2018
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Секретарь Совбеза РФ проверил компанию, которая хочет устроить взрыв в Екатеринбурге
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Николай Патрушев, Игорь Холманских, завод «Уральские локомотивы» (2018) | Фото: Совет Безопасности Российской Федерации

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на второй день рабочего визита на Средний Урал ознакомился с деятельностью Уральской горно-металлургической компании (УГМК), а именно посетил АО "Уралэлектромедь" - головного предприятие, которое замыкает цепочку производства меди, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Совета безопасности РФ.
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Патрушев посетил и другие предприятия Среднего Урала. Обсуждение проблематики импортозамещения прошло в ходе посещения в Верхней Пышме завода "Уральские локомотивы", который является высокотехнологической производственной площадкой по выпуску тягового и моторовагонного подвижного состава. В Екатеринбурге на ОАО "Новатор", входящем в состав концерна ПВО "Алмаз-Антей", секретарь Совбеза познакомился с ходом разработки новой ракетной техники различного назначения.

Отметим, что именно УГМК занимается демонтажем екатеринбургской телебашни, на месте которой должна появиться ещё одна ледовая арена, проекта которой ещё даже нет, на фоне визита Патрушева стало известно, что управление госохраны Свердловской области не будет вносить недостроенную телебашню в реестр объектов культурного наследия. Власти заявляли, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ по футболу.

Башню взорвут уже 24 марта. В утреннее время будет приостановлена работа близлежащих станций метро, в находящемся неподалеку цирке на эту дату не продают билеты на представления.

Другие новости по темам: телебашня, Екатеринубрг, УГМК, Николай Патрушев, снос
21.03.2018 16:07 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
18:07 Екб


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Секретарь Совбеза РФ проверил компанию, которая хочет устроить взрыв в Екатеринбурге
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