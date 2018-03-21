Минэкономразвитию Челябинской области рекомендовали доработать проект Стратегии 2035

Комитет по экологии и природопользованию Заксобрания Челябинской области рекомендовал минэкономразвитию региона доработать проект Стратегии 2035, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Согласно проекту, предусмотрены рекультивация Челябинской городской свалки, мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха, Аргазинского водохранилища, создание автоматизированной системы экологического контроля, а также организация дополнительных постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха.

Однако остаются нерешенными проблемы загрязнения Шершневского водохранилища и его водоохранной зоны, не полностью учтены замечания и предложения профильных министерств региона.