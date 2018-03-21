Роспотребнадзор Подмосковья не выявил превышений ПДК загрязняющих воздух веществ в Волоколамске

Подмосковный Роспотребнадзор не выявил превышений нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе в Волоколамске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Управлением Роспотребнадзора по Московской области продолжается мониторинг атмосферного воздуха Волоколамского муниципального района Московской области. Всего за период 23.02.2018 - 21.03.2018 было проведено 645 исследований атмосферного воздуха на территории жилой застройки в трех точках по 8 показателям. С 9 марта превышений гигиенических нормативов по содержанию загрязняющих веществ, в т.ч. сероводорода, в атмосферном воздухе Волоколамска не выявлено", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, за последние сутки было проведено 24 исследования на содержание метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода, бензола, трихлорметана, четыреххлористого углерода и хлорбензола. Превышения ПДК указанных веществ Роспотребнадзор не выявил.

Вместе с тем в ведомстве призвали обратить внимание на рекомендации людям с повышенной чувствительностью к загрязнению атмосферного воздуха химическими веществами.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что почти 40 детей пострадали в результате распыления баллончика с газом в школе в подмосковном Волоколамске.

Однако волоколамские активисты связали недомогание детей с выбросом газа на полигоне "Ядрово": сообщалось, что с утра в городе стоит особенно неприятный запах от полигона.

Позже в администрации Волоколамского района Подмосковья подтвердили выброс газа в "Ядрово".