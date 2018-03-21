Греф оценил закредитованность россиян: "Не видим признаков возможности возникновения "пузыря"

На рынке потребительного кредитования нет признаков возникновения "пузыря". Об этом глава "Сбербанка" Герман Греф сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос о росте потребительских кредитов задал глава государства. Он заметил, что некоторые эксперты выражают озабоченность.

"По потребительским кредитам мы тоже сделали сравнение – и с нами самими образца 2008 г., и с развивающимися странами – пока мы не видим даже признаков возможности возникновения "пузыря" на рынке потребительского кредитования", - приводит слова Грефа пресс-служба Кремля.

Он отметил, что домохозяйства тратят на обслуживание кредитов "не критичную" долю доходов.

"За этим надо очень внимательно следить, это правда, но, по нашим оценкам, в ближайшие два года такая проблема ещё не будет острой", - сказал глава Сбербанка.

Как сообщало Накануне.RU, по данным Объединенного кредитного бюро в 2017 г. банки выдали населению более 34,8 млн кредитов на общую сумму свыше 5,68 трлн руб. По сравнению с 2016 г. количество новых кредитов выросло на 12%.