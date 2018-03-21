Житель Нижнего Тагила проведет в колонии 8 лет за нападение на полицейских

Житель Нижнего Тагила приговорен к реальному лишению свободы за применение насилия к сотрудникам полиции. Также он должен будет заплатить штраф.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, утром 3 августа прошлого года двое оперативников уголовного розыска полиции прибыли к дому, где проживал мужчина, чтобы доставить его в отдел для проверки на причастность к грабежу. Однако тот отказался ехать и попытался скрыться, причинив при этом телесные повреждения обоим полицейским.

Как уточнили в ведомстве, злоумышленник свою вину не признал, однако следователи сумели собрать достаточно доказательств. Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил ему восемь лет лишения свободы - с учетом ранее вынесенного в отношении него же приговора по другому уголовному делу.

Отбывать срок тагильчанину предстоит в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 10 тыс. руб.