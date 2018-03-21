Депутат Госдумы предлагает вернуть Екатеринбургу "мэра-хозяйственника"

Депутат Госдумы Андрей Альшевских обратился к коллегам из Законодательного собрания Свердловской области. На своей странице в Facebook депутат рассказал о неком законопроекте, который есть у него на руках, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"По моим данным, областные власти на днях предложат вам отменить в Екатеринбурге выборы главы города. У меня на руках альтернативный законопроект, возвращающий столице Урала мэра-хозяйственника, за которого смогут проголосовать все горожане. Не позволим куцей комиссии навязывать нам градоначальника. Могу поделиться готовым документом с любым из вас, уважаемые избранники", - пишет Альшевских.

Напомним, некоторые депутаты екатеринбургской гордумы попросили сохранить прямые выборы мэра, но вопрос не был поддержан местным парламентом.