Матвиенко прервала Нарусову в Совфеде после слов о диссертации Мединского

Сенатор Людмила Нарусова обвинила министра культуры РФ Владимира Мединского в безнравственном поведении в ситуации, связанной с защитой его докторской диссертации.

Как сообщает "Интерфакс", сам министр не отреагировал, но за него вступилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая указала Нарусовой на недостойность подобных выступлений на "правительственном часе".

"Я уполномочена большим коллективом историков Академии наук, в которой я училась в аспирантуре, сказать, что ваша совершенно недостойная история с продлеванием вашей защиты диссертации не укладывается в понятие нравственности. Когда ученый совет из специалистов вас отклонил, вы, тем не менее, пошли в другой совет", - сказала Нарусова на заседании Совета Федерации во время "правительственного часа" с участием Мединского.

В этот момент спикер Совета Федерации прервала Нарусову.

"У нас на "правительственный час" либо в других форматах вносится конкретный вопрос, который мы обсуждаем на заседании Совета Федерации. И мне кажется, не очень хорошо, когда, пользуясь площадкой Совета Федерации, начинают ставить вопросы, которые не имеют отношения к повестке, к "правительственному часу". Если у кого-либо есть вопросы, их можно задать, не используя для пиара эту площадку, их можно выяснить", - сказала Матвиенко.

Напомним, 20 октября президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал Минобрнауки оставить за министром культуры РФ Владимиром Мединским ученую степень доктора исторических наук, признав несостоятельными претензии к диссертации чиновника. При этом экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского ученой степени.