В Югре "второй честный гаишник" подал в СК 26 заявлений на действия коллег ГИБДД

Состоялась встреча "второго честного гаишника" Сергея Иванова и главы югорского окружного управления СКР Анвара Ахмедзянова. По ее итогам подано 26 заявлений, которые отправятся на проверку в центральный аппарат Следственного комитета, передает корреспондент Накануне.RU.

"Зарегистрировал 26 заявлений в обоснование своих слов. Каждое зарегистрировано у председателя СКР, все будут направлены в Москву, где их в центральном аппарате будут решать, отправлять их куда-то или проверять самим", - рассказал Накануне.RU Иванов.

В документах Иванов рассказывает о коррупции в ГИБДД Сургута.

"Не оформление административных материалов, потому что задержанный – родственник сотрудника ГИБДД. Есть уже составленные материалы о нарушениях, которые "пропали" из инспекции. Много различных сообщений. Теперь буду ждать реакции", - сказал Иванов.

Напомним, Иванов прославился тем, что публично обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину. По мнению инспектора, после многочисленных докладов о царящей в ГИБДД коррупции на него начали давить: в частности, против него возбудили дело. В своим бедах Иванов винит замначальника городской инспекции Евгения Духовникова, который якобы инициировал уголовное преследование подчиненного. При этом жалобы Иванова в окружное управление СКР якобы не дали никаких результатов. На федеральном уровне проверку инициировал Бастрыкин. Его окружные коллеги также начали изучать информацию, изложенную в обращении.