Правительство обсуждает завершение налогового манёвра в "нефтянке"

На совещании Правительства по экономическим вопросам, которое проходит сегодня под председательством главы кабмина Дмитрия Медведева, будет обсуждаться завершение налогового манёвра в "нефтянке", передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на сообщение пресс-службы Правительства.

Основная тема заседания - налоговая система. В начале заседания Медведев заявил, что налоговая система России отличается стабильностью и показала себя достаточно эффективной.

"Некоторые наши новации работают, некоторые идеи ещё только предстоит окончательно обсудить (ради чего в том числе мы встретились), включая, например, так называемое завершение налогового манёвра в нефтянке – здесь есть разные подходы, нужно по ним определиться", - сказал премьер.

Напомним, налоговый маневр предполагает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с одновременным повышением налогообложения добычи.