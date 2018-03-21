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21.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


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Новости
21.03.2018 15:59 Мск (17:59 Екб)
экономика | Тюменская область
Отчет тюменской Счетной палаты в гордуме закончился обвинением в "низменном воровстве у детей"
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Глава Счетной палаты города Тюмени Владимир Казанцев (2018) | Фото: Накануне.RU

Глава Счетной палаты города Тюмени Владимир Казанцев (на фото) отчитался перед депутатской комиссией по бюджету, налогам и финансам гордумы о деятельности своего ведомства за прошлый отчетный год. Как передает корреспондент Накануне.RU, у народных избранников возникло много вопросов к местным чиновникам после обнародования доклада.

Если говорить об общих цифрах, то согласно отчету, в 2017 году контрольным органом было выявлено нарушений на общую сумму в 37 млн казенных рублей, из которых 6,6 млн руб. подлежат возврату в бюджет. Всего по результатам проверок были привлечены к дисциплинарной ответственности 25 должностных лиц.

По словам Казанцева, основные нарушения свелись к несоблюдению закона о закупках, завышению закупочных цен и проблемам в бухгалтерском учете. При этом докладчик подчеркнул, что в целом тенденция говорит о снижении количества нарушений: "Сумма нарушений постоянно снижается, и такая статистика носит устойчивый характер".

Но такой вывод не утешил муниципальных депутатов. В частности, бизнесмен Геннадий Разницын остался недовольным охватом проверок - всего 8% от объема казны, а также посетовал, что тюменские дороги в два раза дороже, чем в соседних городах.

Депутат Тюменской городской думы Геннадий Розницын(2018)|Фото: Накануне.RU

"Доля и сумма - не постоянная величина. Здесь важна не сумма, а узкие места, где можно повлиять и улучшить бюджетный процесс. В этом наша задача и целей полностью охватить весь бюджет - нет", - подчеркнул Казанцев, а, что касается дороговизны дорог, то вопрос региональных коэффициентов находится в ведении области и проверки отталкиваются от этих данных по умолчанию.

На этом парламентарии не остановились и пошли "в разнос". В частности, депутат-коммунист Динар Абукин жестко раскритиковал городских чиновников за невнимательность при согласовании сметной документации и позволил себе смелые нелицеприятные высказывания.

"Вы скромно умолчали об очень крупных хищениях в школе №5, а там речь идет о нарушениях на сумму в 5 млн руб. - это очень много. Вы выявили специалиста, который утверждал смету... Воровать у детей - это самое низменное! Надеюсь, вы примите меры", - заявил народный избранник.

В ответ докладчик заверил, что "все нарушения, которые выявляются, доводятся до логического завершения и не снимаются с контроля".

Директор департамента имущественных отношений администрации Тюмени Елена Уляшева пояснила, что ничего криминального не произошло, а причиной стала "техническая ошибка" в документации, которую вовремя удалось исправить.

Директор департамента имущественных отношений Тюмени Елена Уляшева(2018)|Фото: Накануне.RU

"Это звучит как нарушение, но человеческий фактор влияет в том числе... Никто у детей ничего не воровал и не собирался", - парировала обвинение она, но призналась, что Счетная палата увидела нарушение быстрее администрации.

"Если бы нас не было, то это бы могло лечь в основе сметы", - не в пользу мэрии подтвердил глава контрольного органа Казанцев.

Однако, депутат от ЛДПР Мурат Тулебаев сделал замечание своему коллеге по оппозиции Абукину и попросил его "выбирать выражения".

"Что значит "хищения" и "украли"? Давайте выбирать выражения, в зале присутствует пресса, а ведь у руководителей учреждений потом могут быть серьезные репутационные риски", - упрекнул коммуниста либерал-демократ.

Впрочем, представитель КПРФ настоял на своем и вновь повторил слова "хищение" и "воровство": "Если руководитель честен, то ему нечего бояться. Нужно говорить правду про хищения… народ должен про это знать".

Динар Абукин, депутат Тюменской городской думы от КПРФ(2018)|Фото: Накануне.RU

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21.03.2018 15:59 Мск | Тюмень | Ростислав Журавлёв
17:59 Екб


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Отчет тюменской Счетной палаты в гордуме закончился обвинением в "низменном воровстве у детей"
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