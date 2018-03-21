Челябинские депутаты предлагают пересмотреть потребительскую корзину с учетом климатических условий

Депутаты комитета заксобрания Челябинской области по экономической политике предлагают пересмотреть потребительскую корзину с учетом климатических условий и заложить в раздел непродовольственных товаров расходы на медикаменты.

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Срок действия закона о потребительской корзине завершается в марте 2018 года.

"По мнению членов комитета, корзина нуждается в некоторых корректировках, в частности, следует заложить в раздел непродовольственных товаров расходы на медикаменты. Это особенно важно для продовольственной корзины, предназначенной для граждан пенсионного возраста. А для людей с невысоким уровнем дохода, имеющих специфические заболевания, должны быть разработаны специальные программы, по которым они смогут получить необходимые препараты", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

Также депутаты поддержали предложение регионального Роспотребнадзора учесть специфику УрФО при определении нормативов продуктовой корзины. В настоящий момент перечень продуктов един для всех регионов. Депутаты считают, что необходимо учитывать климатические условия. В связи с этим региональному минэкономразвития поручено подготовить свои предложения об учете региональной специфики в продуктовой корзине.