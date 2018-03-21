Житель Южного Урала предстанет перед судом за торговлю опасными "шкаликами"

В Златоусте будут судить 47-летнего мужчину за продажу спиртосодержащей продукции, так называемых "шкаликов".

В декабре 2017 года и в феврале этого года подозреваемый продавал опасные бутылочки жителям Златоуста, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Согласно заключению эксперта, реализованная жидкость является спиртосодержащей жидкостью и содержит недопустимые токсичные микропримеси - альдегиды, этиловый эфир, ацетон, изобутилацетат. Спирт, содержащий данные токсичные вещества, при употреблении в организм, является опасным для жизни и здоровья человека.

В ходе обыска у подозреваемого изъято не менее 4 тыс. 500 мл спиртосодержащей жидкости, содержащей опасные для человека микропримеси.