Глава Минтруда поручил составить социальные портреты семей с низким доходом

Пенсионный фонд России составит социальные портреты семей с низким доходом с помощью единой государственной информационной системы соцобеспечения (ЕГИССО), чтобы помочь семьям выйти из сложного положения. Соответствующее поручение дал глава Минтруда Максим Топилин.

ЕГИССО начнет работать в РФ в тестовом режиме с 2018 г. и будет содержать полные сведения обо всех мерах соцподдержки. Планируется, что система позволит экономить средства за счет исключения дублирования данных, выявления злоупотреблений в части расходования бюджетных средств на соцобеспечение.

"ЕГИССО позволяет сделать семейный портрет. Поэтому мы исходим из того, что это очень важно для каждой семьи. Мы будем работать с каждой семьей с тем, чтобы разобраться в причинах, если это есть, не дай бог, с тем, чтобы они вышли на нормальный уровень доходов и на нормальную свою траекторию занятости", — приводит слова министра РИА Новости.

"Давайте себе поставим эту задачу. Мы должны иметь портрет с тем, чтобы помочь людям выбраться из этой ситуации", — сказал Топилин.