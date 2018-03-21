УЕФА завел дисциплинарное дело против "Зенита" из-за болельщиков команды

УЕФА завел дело в отношении питерского футбольного клуба "Зенит" по результатам матча с "Лейпцигом", состоявшегося 15 марта, передает "Интерфакс".

Отмечается, что болельщики российского клуба обвиняются в ряде нарушений: бросание предметов на поле, блокировка лестничных проходов, расистские выкрики с трибун.

Дисциплинарное дело будет рассмотрено 31 мая Управлением по контролю, этике и дисциплине УЕФА.

Как сообщало Накануне.RU, на матче 1/8 финала Лиги Европы "Зенит"-"Лейпциг" нападающий российского клуба и игрок сборной России Александр Кокорин получил тяжелую травму, из-за которой может пропустить домашний чемпионат мира.