Российский бизнесмен, сорвавший футбольный матч в Греции, стал долларовым миллиардером

Российский бизнесмен греческого происхождения Иван Саввиди войдет в рейтинг миллиардеров по версии Bloomberg.

Компанию Саввиди "Донской табак" за 1,6 миллиарда долларов (90 миллиардов рублей) согласилась купить корпорация Japan Tobacco. После завершения сделки, которую планируют закрыть в III квартале 2018 года, состояние Саввиди составит 1,7 миллиарда долларов.

Напомним, в марте Саввиди, который владеет греческим футбольным клубом ПАОК, оказался в центре скандала после того, как выбежал на поле в ходе матча чемпионата Греции с АЕК. При этом с собой у бизнесмена был пистолет, который висел в кобуре на его ремне. По сообщениям греческой прессы, полиция выдала ордер на арест Саввиди.

Иван Саввиди оставается главным бенефициаром холдинга "Группа ''Агроком'', в котором после продажи "Донского табака" остаются компании "Тавр" и "Аква-Дон", а также международный аэропорт Ростова-на Дону, закрытый в декабре 2017 года. Также он остается президентом клуба ПАОК, который возглавил в 2013 году. В 2003-2012 годах Саввиди избирался в Госдуму от "Единой России".