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"Новое путинское большинство" и снижение оппозиционности Москвы Характерной особенностью завершившихся выборов стала консолидация вокруг Владимира Путина, то есть увеличение уровня его поддержки сторонниками, а, значит, появление "нового путинского большинства". Примечательно и то, что различия между российскими регионами в итогах выборов заметно "сгладились", а "столичное" голосование стало менее оппозиционным.
21.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Константин Семин — про письмо 500 учителей-словесников и литературные ФГОСы На днях из ниоткуда вывалилось письмо 500 учителей-словесников, возмущенных новыми ФГОСами по литературе. Стон и плач (усиленные реформаторскими громкоговорителями) по всей земле русской. Всё просто — ФГОСы вот-вот (завтра) могут утвердить и жизнь "словесников" в одночасье поменяется. Чем же они недовольны?
21.03.2018
экспертное мнение ;
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Новости
21.03.2018 15:02 Мск (17:02 Екб)
экономика | В России
Российский бизнесмен, сорвавший футбольный матч в Греции, стал долларовым миллиардером
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Иван Саввиди (2018) | Фото: DonNews

Российский бизнесмен греческого происхождения Иван Саввиди войдет в рейтинг миллиардеров по версии Bloomberg.
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Компанию Саввиди "Донской табак" за 1,6 миллиарда долларов (90 миллиардов рублей) согласилась купить корпорация Japan Tobacco. После завершения сделки, которую планируют закрыть в III квартале 2018 года, состояние Саввиди составит 1,7 миллиарда долларов.

Напомним, в марте Саввиди, который владеет греческим футбольным клубом ПАОК, оказался в центре скандала после того, как выбежал на поле в ходе матча чемпионата Греции с АЕК. При этом с собой у бизнесмена был пистолет, который висел в кобуре на его ремне. По сообщениям греческой прессы, полиция выдала ордер на арест Саввиди.

Иван Саввиди (второй слева) на поле ​во время матча между клубами ПАОК и АЕК в Салониках(2018)|Фото: InTime Sports / AP

Иван Саввиди оставается главным бенефициаром холдинга "Группа ''Агроком'', в котором после продажи "Донского табака" остаются компании "Тавр" и "Аква-Дон", а также международный аэропорт Ростова-на Дону, закрытый в декабре 2017 года. Также он остается президентом клуба ПАОК, который возглавил в 2013 году. В 2003-2012 годах Саввиди избирался в Госдуму от "Единой России".

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21.03.2018 15:02 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:02 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.03.2018 14:39 Мск
Чемпионат Греции по футболу могут остановить из-за инцидента с Саввиди: полиция выдала ордер на его арест

Ранее 12.03.2018 07:39 Мск
Российский бизнесмен прервал футбольный матч в Греции, выбежав на поле с оружием








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Российский бизнесмен, сорвавший футбольный матч в Греции, стал долларовым миллиардером
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