Московские власти передали в собственность РПЦ храм на Большой Ордынке

Департамент городского имущества Москвы передал в собственность Русской Православной Церкви храм на Большой Ордынке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Финансово-хозяйственного управления Московского патриархата.

"Издано распоряжение департамента городского имущества города Москвы от 12 февраля 2018 г. № 4099 о передаче в собственность Русской Православной Церкви объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Иверской Божьей Матери, 1798-1842 гг.". Переданный Церкви храм расположен по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 39", - говорится в сообщении.

Храм Иверской иконы Божией Матери на Всполье расположен в Замоскворечье, в квартале, очерченном на планах улицами Большой Ордынкой, Малой Ордынкой, Иверским и Большим Ордынским переулками. "Церковь выстроена из кирпича и украшена белокаменным декором, оштукатурена и окрашена в густой розовый цвет с побелкой деталей", - говорится в сообщении.