Дело об обрушении жилого дома в Мурманске переквалифицировано на более тяжкую статью

Уголовное дело, возбужденное по факту обрушения жилого дома в Мурманске, переквалифицировано на более тяжкую статью. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, это связано со смертью еще одного пострадавшего.

Напомним, днем 20 марта произошло обрушение части жилого дома по улице Свердлова. В результате погибли два человека – мужчина 1969 года рождения и девушка 1999 года рождения, еще шестеро пострадали. Все пострадавшие незамедлительно были доставлены в больницы города, где им оказали необходимые реанимационные мероприятия, однако утром 21 марта один из них - мужчина 1983 года рождения - скончался от полученных травм.

"С учетом наступления последствий в виде смерти мужчины следственными органами СКР по Мурманской области принято решение о переквалификации преступления с пункта "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека) на часть 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - отметили в ведомстве.

Сейчас на месте проводятся осмотры всех жилых помещений, которые пострадали вследствие обрушения; с использованием специальной техники изъяты предметы электронного и газового оборудования и другие предметы, имеющие доказательственное значение в рамках уголовного дела. Назначена техническая экспертиза для установления причины взрыва, а также судебно-медицинская экспертиза для установления причин, повлекших смерть людей. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.