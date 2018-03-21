В больницу Волоколамска обратились 50 детей из разных школ

В Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города, сообщили в Минздраве Московской области.

В ведомстве уточнили, что основные жалобы - тошнота и головокружение. Госпитализированы один мальчик с повышенным давлением и четыре ребенка - по настоянию родителей для обследований.

Кроме того, четыре ребенка с сыпью на коже осмотрены дерматологом, у всех взята кровь на лабораторные исследования.

"На данный момент специалисты не связывают обращения с полигоном "Ядрово", - приводит "Интерфакс" заявление пресс-службы.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что почти 40 детей пострадали в результате распыления баллончика с газом в школе в подмосковном Волоколамске.

Однако волоколамские активисты связали недомогание детей с выбросом газа на полигоне "Ядрово": сообщалось, что с утра в городе стоит особенно неприятный запах от полигона.

Позже в администрации Волоколамского района Подмосковья подтвердили выброс газа в "Ядрово".