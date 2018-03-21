Украина разорвала экономическое сотрудничество с Россией

Правительство Украины разорвало программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 гг., предусматривающую устранение торговых барьеров и сотрудничество в энергетическом секторе. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующее решение принято сегодня украинским кабмином.

Согласно пояснительной записке, Россия предпринимает шаги, которые противоречат идее сотрудничества. В частности, Россия не хочет открывать свой рынок для украинских товаров после подписания Киевом соглашения об ассоциации с ЕС, а также строит газопровод "Северный поток-2", чем лишает Украину монополии на транзит газа в Европу. В Киеве воспринимают это как торговую и транзитную "агрессию" против Украины.

Программа экономического сотрудничества между Россией и Украиной была разработана во исполнение решения от 17 мая 2010 года, принятого тогдашними президентами Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем. О ее разрыве предупреждал неделю назад украинский премьер-министр Владимир Гройсман. Он подчеркнул, что Украина видит свой экономический потенциал в развитии отношений с Западом, а сотрудничество с Россией будет постепенно ликвидироваться.

Министр иностранных дел Павел Климкин также заявил, что Украина должна минимизировать торгово-экономические отношения с Россией.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в 2017 году более десятка крупных предприятий из семи регионов Украины выступили за восстановление связей с Россией, без которых они терпят убытки.