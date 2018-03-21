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"Новое путинское большинство" и снижение оппозиционности Москвы Характерной особенностью завершившихся выборов стала консолидация вокруг Владимира Путина, то есть увеличение уровня его поддержки сторонниками, а, значит, появление "нового путинского большинства". Примечательно и то, что различия между российскими регионами в итогах выборов заметно "сгладились", а "столичное" голосование стало менее оппозиционным.
21.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Константин Семин — про письмо 500 учителей-словесников и литературные ФГОСы На днях из ниоткуда вывалилось письмо 500 учителей-словесников, возмущенных новыми ФГОСами по литературе. Стон и плач (усиленные реформаторскими громкоговорителями) по всей земле русской. Всё просто — ФГОСы вот-вот (завтра) могут утвердить и жизнь "словесников" в одночасье поменяется. Чем же они недовольны?
21.03.2018
экспертное мнение ;
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Новости
21.03.2018 14:34 Мск (16:34 Екб)
экономика | В бывшем СССР | Украина
Украина разорвала экономическое сотрудничество с Россией
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Владимир Гройсман (2016) | Фото: politica-ua.com

Правительство Украины разорвало программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 гг., предусматривающую устранение торговых барьеров и сотрудничество в энергетическом секторе. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующее решение принято сегодня украинским кабмином.
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Согласно пояснительной записке, Россия предпринимает шаги, которые противоречат идее сотрудничества. В частности, Россия не хочет открывать свой рынок для украинских товаров после подписания Киевом соглашения об ассоциации с ЕС, а также строит газопровод "Северный поток-2", чем лишает Украину монополии на транзит газа в Европу. В Киеве воспринимают это как торговую и транзитную "агрессию" против Украины.

Программа экономического сотрудничества между Россией и Украиной была разработана во исполнение решения от 17 мая 2010 года, принятого тогдашними президентами Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем. О ее разрыве предупреждал неделю назад украинский премьер-министр Владимир Гройсман. Он подчеркнул, что Украина видит свой экономический потенциал в развитии отношений с Западом, а сотрудничество с Россией будет постепенно ликвидироваться.

Министр иностранных дел Павел Климкин также заявил, что Украина должна минимизировать торгово-экономические отношения с Россией.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в 2017 году более десятка крупных предприятий из семи регионов Украины выступили за восстановление связей с Россией, без которых они терпят убытки.

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21.03.2018 14:34 Мск | Евгений Чернышёв
16:34 Екб


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Украина разорвала экономическое сотрудничество с Россией
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