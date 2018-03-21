"Спасибо всем": Евгений Куйвашев собрал 5,1 миллиона на лечение детей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев помог фонду "Мы вместе" собрать 5,1 млн рублей на лечение детей. Такой подарок губернатор попросил на свой день рождения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Спасибо всем, кто последовал предложению и вместо покупки подарков на мой день рождения перечислил деньги в благотворительный фонд "Мы вместе". Когда у государства нет возможности помочь, надо включаться обществу. Если вдруг кто из коллег захочет сделать на свой день рождения так же — будет замечательно. Можем создать хорошую традицию", - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Напомним, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев 16 марта отметил свой день рождения. Ему исполнилось 47 лет. Уже несколько лет Куйвашев проводит сбор благотворительной помощи детям в свой день рождения.