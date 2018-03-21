В Челябинской области на подготовку к следующему отопительному сезону направят 350 млн рублей

Челябинская область начала подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к отопительному периоду 2018-2019 годов. На эти цели направят 350 млн рублей из областного бюджета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

"Для того, чтобы обеспечить безаварийное прохождение следующего осенне-зимнего периода и холодов необходимо уже сейчас начать к нему подготовку. Главам предстоит провести материально-техническую оценку состояния коммунальной инфраструктуры, исправить за летний период все недостатки", – подчеркнул Борис Дубровский.

Планы мероприятий по подготовке к зиме муниципалитеты должны подготовить до 15 апреля.

В 2018 году будет направлено 350 млн рублей на подготовку к отопительному сезону и модернизацию объектов инфраструктуры.

Кроме того, составлен перечень неэффективных котельных в регионе на 2018 год. В него включено 52 объекта, которые принести области убытки более 120 млн рублей за год. Для их замены необходимо привлечение инвестиций в размере около 1,2 млрд рублей. В настоящее время ведется поиск инвесторов для реализации этих проектов.