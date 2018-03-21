Досрочный этап ЕГЭ в Свердловской области стартовал без технических сбоев и нарушений

Досрочный этап Единого государственного экзамена в Свердловской области стартовал без технических сбоев и нарушений, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора региона.

Первыми дисциплинами в расписании стали география, информатика и ИКТ. В общей сложности для участия в досрочном этапе ЕГЭ зарегистрировались 930 свердловчан. Большинство участников досрочного этапа ЕГЭ – это выпускники прошлых лет.

Процесс проверки и предоставления результатов выполненных работ – две недели, итог досрочного ЕГЭ по географии и информатике будет известен не позднее 3 апреля.

Следующий экзамен в рамках досрочного этапа ЕГЭ, аттестация по русскому языку, состоится 23 марта.

Ранее сообщалось, что на Среднем Урале потратят почти 28 млн руб. за видеонаблюдение во время ЕГЭ.