В Екатеринбурге на двух перекрестках изменятся схемы движения

По инициативе ГИБДД Екатеринбурга, на двух перекрестках в районах Уралмаш и ВИЗ установят новые дорожные знаки, запрещающие поворот налево, сообщили Накануне.RU в мэрии Екатеринбурга.

Теперь автомобилистам запрещен поворот налево с улицы Бакинских Комиссаров на Кировградскую со стороны Калинина. А также, нельзя будет свернуть налево с улицы Викулова на Металлургов, при движении со стороны Крауля.

В мэрии сообщают, что такие изменения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения.