После массового отравления неизвестным газом жителей тамбовского поселка возбуждено дело

В полиции подтвердили, что в поселке Калинин Тамбовского района произошла утечка и распространение неизвестного газа. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД России по Тамбовской области, инцидент случился вечером 20 марта: во время демонтажа 43-летним местным жителем баллона с неизвестным веществом произошла утечка и распространение неизвестного газа на площади в 100 кв.м.

"В результате данного происшествия пострадало 23 человека, из которых девять детей. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа УМВД области. Территория, где все произошло, была оцеплена, все пострадавшие госпитализированы", - рассказали в полиции.

Как уточнили в ведомстве, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Сейчас сыщики выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось, что в так называемом "цыганском поселке" местные жители пилили баллоны из-под аммиака и остатки газа распространились по округе.