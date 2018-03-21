Песков: Путин поручил проработать список Собчак о помиловании 16 человек

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации проработать список о помиловании 16 человек, который ему передала кандидат в президенты страны Ксения Собчак.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что такой список действительно был передан Собчак президенту. "Президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список. Пока иного сказать вам не могу", - заявил Песков.

Напомним, папку с документами Собчак передала во время встречи в Кремле всех бывших кандидатов на должность президента РФ с Владимиром Путиным.

В списке - участники мартовских митингов 2017 года против коррупции Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец, Александр Шпаков и Алексей Политиков - их осудили за нападение на полицейских. Также Собчак просит освободить журналистов Юрия Староверова и Сергея Мохнаткина, кинорежиссера Олега Сенцова, антифашиста Александра Кольченко, видеоблогера Вадима Тюменцева, оппозиционного активиста Сергея Резникова, бывшего глав​у отдела безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексея Пичугина, осужденных за экстремизм Александра Соколова и Валерия Парфенова, авиадиспетчера Петра Парпулова, брата Алексея Навального Олега, преподавателя МГТУ им. Баумана Ивана Лапыгина.